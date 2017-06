et AFP

publié le 18/06/2017 à 23:49

Le mathématicien Cédric Villani, investi par La République en Marche (REM), a été élu largement dans la 5 circonscription de l’Essonne. Face à la candidate Les Républicains, il l’a emporté avec 69,36% des voix, contre 30,64% pour son adversaire Laure Darcos, épouse de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Xavier Darcos.



"Il y a eu une volonté de renouvellement annoncée de façon très claire et une volonté de cohérence avec l'élection présidentielle, ce sont les deux facteurs très importants", a déclaré le lauréat de la prestigieuse médaille Fields en 2010.

"La séquence d'Emmanuel Macron à la présidence a été excellente et a rassuré beaucoup de monde, le gouvernement a été composé de façon rassembleuse, les premiers pas ont été très convaincants en politique intérieure et extérieure", a encore expliqué le mathématicien de 43 ans. "Je pense que les résultats sont là".



Ce fils de pieds-noirs d'Algérie, né à Brive-la-Gaillarde, père de deux enfants et pacsé avec une biologiste, avait mis un pied en politique, en présidant le comité de soutien d'Anne Hidalgo pour les municipales en 2014.





Le dandy baroque s'était engagé en cas de victoire à quitter la direction de l'Institut Henri-Poincaré, spécialisé dans les recherches mathématiques.