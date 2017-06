publié le 18/06/2017 à 22:58

Emmanuel Macron a réussi son pari. À peine un an après la création de son mouvement "En marche !" devenu La République En Marche, non seulement son fondateur a été élu président de la République, mais son parti, allié au MoDem a remporté la majorité absolue à l'issue du second tour des élections législatives. Selon une estimation Kantar Sofres-OnePoint pour RTL, la majorité présidentielle obtiendrait 362 sièges sur les 577 que compte l'hémicycle de l'Assemblée nationale.



Quelques minutes après la publication des premiers résultats, le premier ministre Édouard Philippe a pris la parole, saluant la nette victoire de La République En Marche. "Dans leur vote, les Français ont préféré l'espoir à la colère, l'optimisme au pessimisme et la confiance au repli", a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement a ensuite rendu hommage à Emmanuel Macron. "Il y a un an, personne n'aurait imaginé un tel renouveau politique. Nous le devons au président de la République, nous le devons aux Français qui ont voulu donner un nouveau visage à la représentation nationale". Mais il a quand même tenu à souligner la forte abstention de ce second tour, qui a atteint un nouveau record avec 57%. "L'abstention n'est jamais une bonne nouvelle pour la démocratie. Ses causes sont multiples. Le gouvernement l'interprète comme une ardente obligation à réussir".

"Ce soir s'ouvre le temps de l'action pour la majorité", a conclu Édouard Philippe. Une majorité qui pourrait encore s'élargir puisqu'il a indiqué dans son allocution que celle-ci était "prête à accueillir toutes les bonnes volontés". "Cette majorité est rassemblée derrière le gouvernement pour mettre en oeuvre" le programme d'Emmanuel Macron, a-t-il rappelé.