publié le 21/06/2017 à 20:10

Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, a été nommée ministre chargée des Affaires européennes à la place de Marielle de Sarnez, a annoncé mercredi 21 juin Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Nathalie Loiseau est directrice de l'École nationale d'administration (ENA) depuis 2012. Elle a passé une partie de sa carrière au sein du ministère français des Affaires étrangères et a été porte-parole de l'ambassade de France aux États-Unis entre 2002 et 2007.



Elle a également été sous-directrice de l'Afrique du Nord au Quai d'Orsay en 2007. En novembre 2011, Alain Juppé lui confie le poste de directrice générale de l'administration au ministère des Affaires étrangères. Nathalie Loiseau est mariée avec Bertrand Loiseau, ingénieur à l'Agence Française de Développement (AFD). Elle est diplômée de Sciences-Po Paris et de l'Institut national des langues et des civilisations orientales.