publié le 21/06/2017 à 19:27

Pour beaucoup, sa démission a été l'élément déclencheur des départs de François Bayrou et Marielle de Sarnez du gouvernement, annoncés ce mercredi 21 juin. Citée dans l'affaire des présumés emplois fictifs des assistants parlementaires du MoDem, Sylvie Goulard a annoncé son intention de ne pas participer au prochain gouvernement d'Édouard Philippe, afin d''"être en mesure de démontrer librement (sa) bonne foi".



Pour la remplacer à ce ministère, placé en cinquième position dans la hiérarchie gouvernementale (en comptant le Premier ministre, ndlr), Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont choisi Florence Parly, ancienne secrétaire d'État socialiste au Budget de 2000 à 2002. Elle avait été nommée à ce poste par Lionel Jospin, quelques temps après avoir intégré le cabinet de celui qui était à l'époque Premier ministre.



Âgée de 54 ans, Florence Parly a occupé le poste de directrice générale adjointe du groupe Air France entre 2008 et 2014, puis elle a rejoint la direction de la SNCF. Elle est d'abord directrice stratégies et finances du groupe, avant de devenir la directrice générale de SNCF Voyageurs, le 1er mai 2016.



Celle qui a adhéré au Parti socialiste en 1995 n'est pas une novice en politique puisqu'après ses différentes expériences au sein de cabinets ministériels (à la Fonction publique, à l'Équipement et au Logement et à l'Intérieur en 1991), elle se présente aux élections législatives de 2002 dans l'Yonne. Elle est battue au second tour par son adversaire de droite, mais devient vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne de 2004 à 2006. Entre 2003 et 2005, Florence Parly est également chargée de l'économie et de l'emploi au PS.



Elle quitte la vie politique en 2006 pour se consacrer à Air France, mais rejoint cependant l'appel "Gauche avenir" lancé en 2007 par l'ancien ministre de l'Intérieur Quilès et Marie-Noëlle Lienemann.