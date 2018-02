publié le 21/02/2018 à 07:55

Laurent Wauquiez à l'offensive. Après quatre jours de polémique, le président des Républicains a fini par prendre la parole sur le plateau de BFMTV, mardi 21 février. Il ne renie rien de ses propos chocs tenus la semaine dernière devant des étudiants de l'école de commerce de Lyon.



A-t-il été convaincant ? Pas vraiment. Mardi soir, c'était le retour du "bullshit" médiatique (pour reprendre l'expression qu'il avait utilisée devant les étudiants). Le "bullshit", c'est le n'importe quoi, c'est lorsqu'on joue un rôle, c'est lorsqu'on ne dit pas ce qu'on pense. Devant les étudiants, pour créer un peu de complicité, il leur avait dit qu'avec eux il serait dans le "parler vrai", pas dans le "bullshit qu'il délivre sur les plateaux de télé".

Mardi soir à la télé, Laurent Wauquiez n'a pas fait autre chose que du "bullshit". Il a joué le rôle du politique outragé qui s'est fait prendre les doigts dans le pot de confiture, mais qui assume tout. L'arroseur arrosé maltraité par les étudiants et par les journalistes.

Et puis il s'est enfoncé en disant qu'il allait porter plainte, en disant qu'il allait saisir le CSA. Si l'affaire était si très grave, il aurait déjà dû porter plainte. Il aurait dû le faire au lendemain des révélations de ses propos.



Un argument mille fois éculé

Laurent Wauquiez n'est pas un perdreau de l'année. C'est un politique expérimenté. Et même si cet enregistrement est illégal, il sait très bien ce qu'il dit. C'est pour ça que sa ligne de défense, c'est d'assumer. "J'assume les propos qui ont été les miens" : il ne regrette rien. Sauf sur Nicolas Sarkozy. Un petit salto arrière, parce qu'on n'insulte pas un ancien président.



Non, "bullshit" tout ça ! Et surtout il faut qu'il se détende, Laurent Wauquiez. Il n'a pas non plus été cloué au pilori par d'horribles rumeurs.



Une prise de parole qui n'aura servi à rien ? Là, il ne peut convaincre que ceux qui sont déjà convaincus. Ceux-là sont des fans qui adorent l'argument mille fois éculé, qui consiste à s'en prendre aux médias. Nicolas Sarkozy faisait ça très bien, et ses groupies applaudissaient.



Mais vous savez, Laurent Wauquiez n'est pas le seul à vouloir faire la démonstration qu'il est une victime du système. Le Pen père et fille l'ont fait, Nicolas Sarkozy l'a fait, François Bayrou l'a fait, et d'autres.

Une tempête médiatique dans un verre d'eau

Maintenant, je vais vous dire, là où Laurent Wauquiez a raison c'est que tout ça est une tempête médiatique dans un verre d'eau. Franchement c'est délirant, c'est trop. Certes ses propos sont déplacés.



Mais quoi ? Il a vexé Alain Juppé, il a froissé Valérie Pécresse, il a manqué de respect aux partenaires sociaux, etc. D'abord ce n'est pas très étonnant, connaissant l'émetteur. Mais vous savez j'ai entendu pire que ça.



Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un scandale politique, ni d'une affaire d'État. C'est un sujet politique parmi d'autres, pas glorieux pour un sou. Au bout d'un moment, la tempête médiatique finit par servir celui qui est cœur de la tempête médiatique.



C'est disproportionné, et il en profite Laurent Wauquiez. Alors sur cette affaire, il est temps de fermer le ban.