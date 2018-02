Éric Zemmour : "Wauquiez reste plus proche de l'escrimeur que du gladiateur"

et Loïc Farge

publié le 20/02/2018 à 10:04

La chasse au Wauquiez est ouverte. Certains sont prêts à tout faire pour le piéger. Certains sont prêts à tout dire pour l'ostraciser. Voler des propos privés, les enregistrer, les monter, les diffuser à l'antenne.



Wauquiez peut être fier de lui. Il est vraiment devenu la bête noire du système médiatico-politique. Wauquiez est comparé à Trump, ce qui est désormais le sommet de la diabolisation.



Mais Wauquiez est encore un petit joueur, un débutant. Trump ne s'excusait jamais, même lorsque ses propos étaient également volés à une conversation privée. Il n'aurait pas dû s’excuser auprès de Sarkozy.

Jusqu'à présent, en France, on n'a eu que des Trump de cour d'école : Sarkozy, Fillon, Marine Le Pen. Des petits Trump de connivence qui font semblant, qui transgressent sans transgresser.

Ils se regardent et s'admirent transgresser. Ils prennent la transgression intellectuelle, idéologique et politique pour un duel à fleurets mouchetés, alors que cela doit être une arène où le gladiateur joue sa peau. Laurent Wauquiez est pour l'instant plus proche de l'escrimeur que du gladiateur.