Les propos tenus par Laurent Wauquiez devant des élèves de l'EM Lyon et dévoilés par l'émission Quotidien ont provoqué une onde de choc dans le monde politique. Pressé de s'expliquer, le président des Républicains s'est défendu mardi 20 février, annonçant qu'il allait porter plainte et saisir le CSA.



S'il dit assumer tous ses propos, Laurent Wauquiez a tout de même regretté la partie concernant Nicolas Sarkozy, expliquant s'être excusé auprès du principal intéressé. En public, tout semble donc aller pour le mieux entre l'ex-président de la République et son ancien ministre.

Mais selon le Canard enchaîné, les relations entre les deux hommes sont loin d'être apaisées. Vendredi 16 février, et alors que les premiers propos de Laurent Wauquiez sont diffusés, ce dernier aurait décroché son téléphone pour s'excuser auprès de celui qui l'a fait émerger sur la scène politique des années auparavant. À l'autre bout du fil, Nicolas Sarkozy est cinglant.



Il était piteux. Nicolas Sarkozy à propos de Laurent Wauquiez





"Je l’ai pulvérisé. Il m’a présenté ses excuses. Il était piteux. Ensuite, je ne l’ai pas laissé en placer une", aurait ainsi raconté Nicolas Sarkozy à son entourage. Le journal affirme que Nicolas Sarkozy ne se serait pas arrêté là et aurait lancé : "Beaucoup de monde me disait que tu n’étais grosse merde. Aujourd’hui, je n’ai d’autre choix que de penser comme eux". Et d'ajouter : "Il paraît que tu as des ambitions présidentielles. Si j’étais toi, je trouverais un autre métier."



Nicolas Sarkozy aurait également abordé les propos de Laurent Wauquiez sur Gérald Darmanin, à qui il ne prêtait pas "un grand avenir". Une position loin de plaire à l'ancien chef de l'État. "Tu prétends que Darmanin n’a plus d’avenir politique, mais, toi, quand je vois que, sitôt à la tête du parti, tu commences comme ça, je me dis que tu n’iras pas loin. L’électorat des Républicains va t’en vouloir, et, sans lui, tu ne pèses pas grand-chose."



Nicolas Sarkozy ne croit pas que les propos de Laurent Wauquiez s'inscrivent dans une stratégie de communication. "Grisé par ses succès, il est parti en vrille", aurait-il analysé après ce coup de fil.