ÉCLAIRAGE - Les sept candidats se retrouvent pour une dernière passe d'armes avant le premier tour, dimanche 22 janvier.

19/01/2017

Les sept candidats à la primaire du Parti socialiste et ses alliés de la Belle Alliance Populaire entament le sprint final. À trois jours du premier tour, qui déterminera le duel du dimanche 29 janvier, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls croiseront le fer une dernière fois dès 21h ce jeudi 19 janvier sur France 2, Europe 1, LCP et TV5 Monde, au cours d'une émission intitulée Primaire de gauche : l'heure du choix.



L'émission, pilotée par David Pujadas et Léa Salamé, qui remplace Nathalie Saint-Cricq pour France Télévisions, et Fabien Namias (Europe 1), successeur de Jean-Pierre Elkabbach, sera divisée en plusieurs séquences. Les protagonistes seront, en effet, interrogés sur des questions de société, telles que la santé, l'assurance maladie, les services publics, la fracture territoriale, ainsi que le protectionnisme et le chiffrage des programmes politiques. La situation au Moyen-Orient et la guerre en Syrie rythmeront les questions internationales.



Lors du premier débat, organisé jeudi 12 janvier par les rédactions de RTL, TF1 et L'Obs, les candidats avaient notamment échangé sur les questions économiques et sociales, la sécurité et le terrorisme, ou encore la laïcité. Il leur reste encore une dernière occasion pour tenter de s'imposer dans l'esprit des électeurs et emporter le suffrage des indécis.