Il n'a pas prononcé son nom mais la cible était pourtant bien distincte. Manuel Valls a principalement visé Benoît Hamon mercredi 18 janvier pour son avant-dernier meeting avant le premier tour de la primaire initiée par le PS, en se targuant de ne pas céder à "la facilité de la démagogie". Sans le citer nommément, l'ancien Premier ministre a critiqué le programme proposé par son ancien ministre de l'Éducation, qui ne cesse de progresser dans les sondages.



Il a de nouveau fustigé le revenu universel de Benoît Hamon qui "nécessiterait de doubler le budget de l'État et donc d'augmenter massivement les impôts". "C'est facile de promettre l'impossible... lorsqu'on sait au fond de soi que l'on n'en sera jamais comptable !", a lancé l'ancien pensionnaire de Matignon, devant 500 personnes à Boisseuil, dans la Haute-Vienne. "C'est facile de dire 'ouvrez les frontières', 'laissez entrer tout le monde', 'soyez plus généreux' (...) C'est facile de faire sauter les interdits, de dire dans une campagne qu'on veut légaliser le cannabis", a-t-il argumenté.

Manuel Valls a donc choisi de passer à l'offensive en cette fin de campagne alors que se profile le premier tour de la primaire de la gauche, dimanche 22 janvier. "C'est plus dur de réformer (...), plus dur de démanteler la Lande de Calais, d'organiser un accueil digne des réfugiés sur tout le territoire (...), beaucoup plus dur de combattre la délinquance, les trafics qui minent les quartiers populaires", a-t-il lancé.



L'ex-chef du gouvernement, qui mène une campagne beaucoup plus difficile que prévue, est également revenu sur la gifle que lui a infligée un jeune mardi à Lamballe. "Ce coup veut dire que l'on ne veut pas discuter, que l'on veut disqualifier. Beaucoup veulent mettre la gauche à terre... celle qui assume les responsabilités. Mais moi je le refuse", a-t-il affirmé. Avant de réaffirmer : "Je suis la cible parce que je peux gagner".