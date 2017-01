Primaire de la gauche : qui sont les journalistes du troisième débat ?

ÉCLAIRAGE - Les sept candidats s'affrontent une dernière fois lors d'un débat ce jeudi 19 janvier, avant le premier tour de la primaire de dimanche.

Crédit : Sipa Fabien Namias, Léa Salamé et David Pujadas animeront le troisième débat de la primaire de la gauche, le 19 janvier 2017.

par Léa Stassinet publié le 19/01/2017 à 16:17

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Après deux débats sans réel vainqueur, le dernier sera-t-il décisif ? Les sept candidats à la primaire de la gauche abattront leurs dernières cartes ce jeudi 19 janvier lors de l'ultime débat avant le premier tour. Les premiers échanges entre Sylvia Pinel, Jean-Luc Bennahmias, François de Rugy, Benoît Hamon, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg et Manuel Valls seront diffusés dès 20h55 en direct sur France 2 et Europe 1.



Pour animer le débat, France 2 a choisi Léa Salamé et David Pujadas. Un choix logique puisque les deux journalistes sont déjà à la tête de L'émission politique sur la même chaîne. Ils ont d'ailleurs déjà reçu certains des candidats à cette primaire dans leur rendez-vous du jeudi soir. Ce débat signe le retour de Léa Salamé, la place étant occupée par Nathalie Saint-Cricq, chef du service politique de la chaîne, lors du même exercice pour la primaire de la droite.



Du côté d'Europe 1, Fabien Namias, qui remplace à l'antenne Jean-Pierre Elkabach depuis le 2 janvier pour l'interview politique du matin, le remplacera également lors de cette ultime confrontation.

Il n'y aura pas de bataille d'ego ce soir entre nous Léa Salamé Facebook Twitter Linkedin

Les trois journalistes auront pour mission d'interroger et de relancer les candidats, mais aussi de contrôler leur temps de parole. Chaque candidat disposera d’une minute pour répondre à chaque question et d’une minute et demie pour conclure.



Interrogée ce matin sur Europe 1, Léa Salamé a fait part de la cohésion qui existe entre les trois journalistes. "On est concentré, on s'entend bien. Il n'y aura pas de bataille d'ego ce soir entre nous", a assuré l'ancienne chroniqueuse d'On n'est pas couché.