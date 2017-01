CONFIDENTIELS RTL - Cette fois-ci, le chef de l'État a une bonne excuse : il sera en déplacement à l'étranger.

> Primaire de la gauche : François Hollande ne pourra pas aller voter le 22 janvier Crédit Média : Pauline De Saint-Rémy Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ce jeudi 19 janvier au soir a lieu le troisième et dernier débat de la primaire à gauche. Et cette fois-ci, François Hollande ne sera pas au théâtre. Il faut dire que son apparition au Studio Gabriel pour le spectacle de Michel Drucker, le soir du second débat, a été plutôt mal vécue par les candidats et leurs équipes. Particulièrement, bien sûr, par ses anciens camarades du Parti socialiste. "C’est un bras d’honneur à son camp", "c’est du dénigrement", confiaient certains d'entre eux cette semaine. Et ce, bien que l’Élysée ait tenté de rattraper l'impair en assurant que le président de la République l'avait bien regardé mais en replay.



Cette fois, François Hollande suivra les échanges entre ses anciens ministres depuis la préfecture de Charleville-Mézières, où il doit passer la nuit. Il est en déplacement pour deux jours dans les Ardennes et dans les Vosges. Pas question pour autant de faire ouvertement des commentaires sur l'élection. Ceux-là, il les garde pour ses proches. "Ce n’est pas son rôle en tant que chef de l’État de se mêler de la primaire", assure son conseiller en communication.

Le chef de l'Etat ne pourra pas voter au premier tour, dimanche 22 janvier. Il a une bonne excuse, puisqu'il sera en voyage officiel au Chili, en Amérique du Sud. Pour rappel, les procurations sont interdites. Pour ce qui est du second tour (le 29 janvier) en revanche, il n'a pas fait connaitre ses intentions.



En revanche, son Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui présentait mercredi ses vœux à la presse, ira voter les deux fois. Il regarde d'ailleurs les débats avec attention et ne s'en cache pas.