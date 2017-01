Un panorama de la ville chinoise s'affiche en première page du site de campagne du candidat à la primaire organisée par le PS pour illustrer le vivre ensemble français.

17/01/2017

Il s'est fait connaitre du grand public lors des deux premiers débats télévisés de la primaire de la gauche avec ses réponses surprenantes. Jean-Luc Bennahmias, l'un des sept candidats en lice du scrutin, est visiblement aussi peu pointilleux avec son programme qu'avec son site officiel. Comme repéré le lundi 16 janvier par l'émission de TMC Quotidien et relayé par le Lab, une erreur de taille s'est glissée sur la page de l'ex-Vert et ex-Modem consacrée à son programme en vue de la présidentielle. Pour illustrer le vivre ensemble, l'équipe de Jean-Luc Bennahmias a choisi un panorama de la ville de Hong Kong. La photographie est en fait issue d'une banque d'images, Depositphotos, et est intitulée "Parc de terres humides de Hong Kong".



Mais n'est pas le seul à s'être pris les pieds dans le tapis. Comme le rappelle le Lab, en décembre, le site de campagne de Michèle Alliot-Marie avait illustré le soutien de la jeune génération à la candidate avec une photo de jeunes chiliens qui n'avaient aucun rapport avec son mouvement. Un impair que son équipe avait tenté de rectifier maladroitement en utilisant à la place un autre cliché montrant cette fois-ci des étudiants italiens. Emmanuel Macron avait également été épinglé pour avoir utilisé des images issues d'un clip de l'ex-candidat américain Bernie Sanders.



Si le choix de ses illustrations est hasardeux, la stratégie politique de Jean-Luc Bennahmias semble plus étudiée puisque le candidat a déclaré ce mardi 17 janvier, qu'il pourrait voter pour Emmanuel Macron. "Oui, je pourrais voter pour Emmanuel Macron puisque je suis allé avec Bayrou, qui pourrait penser le contraire ?, a-t-il déclaré à BFMTV. Qui pourrait penser que Bennahmias qui a passé sept ans comme cofondateur du Mouvement démocrate ne pourrait pas voter Macron ?", a-t-il précisé.