18/01/2017

La popularité d'Arnaud Montebourg lui permettra-t-il de séduire les électeurs lors de la primaire de la gauche les 22 et 29 janvier ? Le chantre du "made in France" a fait un bon de neuf points selon un sondage Ifop-Fiducial du 17 janvier, le plaçant ainsi à la tête du classement des personnalités politiques. L'ancien ministre de l'Économie engrange ainsi 60 % des bonnes opinions et passe devant Alain Juppé (58 %, +4 points), et Bernard Cazeneuve (56 %). De son côté, Emmanuel Macron gagne de points (53 %), mais passe de la quatrième à la cinquième place. Avec ses 49 % comme en décembre, Jean-Luc Mélenchon se maintient, mais perd tout de même une place au classement et arrive sixième.



De leur côté, les mastodontes François Fillon et Manuel Valls perdent tous les deux des points. Le candidat LR recule de trois points (45 %), de la septième à la onzième, alors que l'ancien Premier ministre perd quatre points (41 %) et passe de la onzième à la treizième.

Le cas Benoît Hamon

Très observé lors des débats de la primaire de la gauche, Benoît Hamon est préféré à Manuel Valls par 52 % des personnes interrogées lors du sondage, inversant ainsi le résultat de décembre. L'ancien ministre de l'Éducation fait là un bon de dix points. Mais l'ancien Premier ministre reste favori chez les sympathisants du parti socialiste, 58 % le préférant à Benoît Hamon.



Le même cas de figure se représente dans le cas d'un duel Montebourg-Hamon. Quelque 52 % des personnes interrogées préfèrent l'ancien ministre du Redressement Productif contre 40 % pour le défenseur du revenu universel. Cependant là encore, la tendance s'inverse chez les sympathisants du parti socialiste, avec neuf points de différence, 53 % contre 44 %.



Au final, Manuel Valls semble toujours avoir la préférence des sympathisants socialistes. En duel face à Arnaud Montebourg, l'ancien Premier ministre l'emporte 69 % contre 29 %, alors que sur l'ensemble des personnes interrogées, l'ancien président du Conseil général de Saône-et-Loire est préféré à 54 % contre 40% pour Manuel Valls.