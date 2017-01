Jean-Luc Mélenchon veut un "impôt universel" pour tous les Français

Le candidat de "la France insoumise" a plaidé pour un "impôt universel" basé sur la "nationalité du cotisant",lors d'un meeting à Tourcoing le 8 janvier.

Crédit : François LO PRESTI / AFP Jean-Luc Mélenchon à Tourcoing le 8 janvier 2017.

par Geoffroy Lang publié le 08/01/2017 à 23:21

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À l'occasion d'une réunion publique à Tourcoing (Nord) ce dimanche 8 janvier, Jean-Luc Mélenchon a plaidé pour un "impôt universel" basé sur la "nationalité du cotisant". "Si je suis élu, l'impôt sera perçu sur la base de la nationalité du cotisant quand il n'est plus en France, c'est-à-dire qu'il sera universel", a affirmé le candidat à la présidentielle, lors de cette réunion rassemblant quelque 1.500 personnes selon les organisateurs.



Les citoyens français "devront déclarer partout dans le monde ce qu'ils paient comme impôt à la nation qui les accueille. Il est bien normal qu'ils en paient là où ils se trouvent, car nous pratiquons de même chez nous, mais ils devront déclarer ce montant au fisc, et celui-ci regardera si, après avoir payé cette somme, en France, ils ne devraient pas encore d'argent", a-t-il expliqué.



"L'impôt sera donc universel. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible, puisque ça se pratique aux États-Unis (...) et monsieur Mulliez (allusion à la famille nordiste Gérard Mulliez contrôlant notamment le groupe Auchan, et dont certains membres ont élu domicile en Belgique, NDLR), comme les autres, paiera ses impôts en France", a continué le candidat du mouvement La France insoumise. Plus tôt, il avait dénoncé le cas d'une jeune caissière d'Auchan City à Tourcoing (Nord), victime d'une fausse-couche sur son lieu de travail, et avait estimé que cet accident était dû au "mépris" de ses responsables.