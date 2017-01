Les deux candidats se placeraient en cinquième position d'un premier tour dominé par Marine Le Pen, selon un sondage Ipsos Sopra Steria.

Crédit : Sipa Manuel Valls et Benoît Hamon

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 23/01/2017 à 05:51

Avec respectivement 36,35% et 31,11% des voix, Benoît Hamon et Manuel Valls se sont qualifiés pour le second tour de la primaire de la gauche qui se déroulera dimanche 29 janvier. Mais pour les deux hommes, la route qui mène à l'Élysée sera pavée d'embûches. En effet, un sondage réalisé par Ipsos Sopra Steria et diffusé dimanche 22 janvier dévoile que le candidat socialiste à la présidentielle, quel qu'il soit, serait nettement distancié au premier tour de l'élection-reine, toujours dominée par Marine Le Pen.



À en croire le sondage, c'est la cinquième place qui attend Benoît Hamon, grand vainqueur du premier round de la primaire citoyenne. S'il transforme l'essai, l'ancien ministre de l'Éducation nationale ne capterait que 8% des voix. Loin derrière Marine Le Pen et ses 27% d'intentions de vote, talonnée par François Fillon (26%). Emmanuel Macron est crédité quant à lui de 20% de voix. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, glanerait près de 13% des suffrages.



Dans l’hypothèse d'une victoire de l'ancien Premier ministre, le Parti socialiste ferait meilleure figure. Manuel Valls, également 5e, hériterait de 9% du vote populaire, soit un point de plus que son concurrent. Le sondage réalisé pour France 2 devrait rassurer la présidente du Front national car, quel que soit le candidat socialiste, elle obtiendrait 27% des voix. À l'inverse, François Fillon ne récolterait que 25% des suffrages. Un score en deçà de celui qu'il réaliserait face à Benoît Hamon. Idem pour le fondateur du mouvement En Marche !, avecses 18%. En revanche, Jean-Luc Mélenchon atteindrait la barre des 15%.