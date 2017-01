BILLET - Et si la patronne du FN et le leader de la "France insoumise" se retrouvaient face-à-face au second tour de la présidentielle ?

par Nicolas Domenach , Loïc Farge publié le 18/01/2017 à 11:58

Pendant qu'on ne parle que de la percée d'Emmanuel Macron, Nicolas Domenach juge qu'on oublie un peu trop Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui pourraient selon lui se retrouver face-à-face au second tour de la présidentielle. "Pour avoir, parlé avec chacun, je peux vous certifier que ce duel impossible, inenvisageable il y a quelques mois, cette confrontation est dans leurs têtes", explique le journaliste, selon qui "l'une et l'autre ne doutent de rien, et surtout pas d'eux-mêmes".



"Le Pen comme Mélenchon ont déjà mâché menu ce qui, dans leur camp, risquait de se révéler embarrassant : le père Le Pen pour l'une, le Parti communiste pour l’autre", décrypte-t-il. "Ce qui est sûr, c'est qu’ils y croient", poursuit-il. "Marine Le Pen sort en tête de tous les sondages depuis des mois, et le Brexit, puis l’élection de Trump lui ont donné des ailes". Quand à Jean-Luc Mélenchon (...), "il a vu son rêve se réaliser : le renoncement de François Hollande".



Mais Nicolas Domenach note qu'il y a un dernier point qui fait leur force : les deux candidats se présentent pour la seconde fois. "Comme me le confiait un candidat multirécidiviste, la campagne présidentielle, c’est comme l’amour. La première fois, on craint toujours la panne, alors que la seconde fois, on est nettement plus confiant", raconte-t-il. Et de l'assurer : "En politique c’est vrai, on est meilleur la seconde fois".