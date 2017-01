Le candidat de la France insoumise a affirmé dimanche 22 janvier dans le "JDD" être favorable au "droit à être maître de soi-même".

Jean-Luc Mélenchon a fait part dans le Journal du dimanche, ce 22 janvier, de sa volonté de consacrer le "droit à être maître de soi-même", qui selon lui passe par le droit au suicide assisté ou à la PMA pour les couples de femmes. Le candidat de la France insoumise s'est en revanche déclaré défavorable à la GPA. "Je veux introduire dans le débat le droit à être maître de soi-même. Il y a un lien direct entre le droit à l'avortement et le droit au suicide assisté", a-t-il déclaré dans les colonnes de l'hebdomadaire, proposant "que ces deux droits soient inscrits dans la Constitution".



Concernant la procréation médicalement assistée, l'ancien sénateur s'est dit favorable à ce qu'elle devienne accessible aux couples de femmes. "C'est encore une fois la libre disposition de ses aptitudes qui ne nuit ni aux principes, ni aux personnes", fait-il valoir. En revanche, il est fermement opposé à la fois à la gestation pour autrui et à la prostitution, au nom du refus de faire du corps une marchandise. "La GPA fait d'une femme un outil de production. Le jour où l'on me présentera une milliardaire qui par amour d'une femme pauvre d'un bidonville acceptera de porter son enfant, je réviserai mon point de vue", argue-t-il.



Pour lui, "la GPA est fondée sur une illusion: que la filiation reposerait sur autre chose que de l'amour. Le lien biologique n'est pas fondateur de la relation humaine. L'amour prime sur la génétique". Enfin pour ce qui est de la prostitution, Jean-Luc Mélenchon affiche "un parti pris abolitionniste ferme. À tous ceux qui disent que la prostitution est un métier comme un autre je demande pourquoi ils ne le proposent pas à leur mère, à leur femme ou à leur fille".