publié le 27/02/2017 à 15:49

Le Conseil constitutionnel publiera pour la première fois en temps réel la liste des parrainages récoltés par les candidats à l'élection présidentielle mardi 28 février. Oscar Temaru a choisi la veille de cette annonce de la rue Montpensier pour assurer chez nos confrères de Polynésie Première qu'il dispose des 500 parrainages, condition clef pour participer à l'élection présidentielle. Mieux, il en revendique le double. "Nous avons un millier de promesses de soutien", déclare-t-il. L'un de ses conseillers, Moetai Brotherson, s'est montré plus prudent sur TNTV News. Selon lui, son poulain totaliserait 511 promesses de parrainages issues de 30 départements.



Maire de la commune de Fa'a'a et président du parti Tavini Huiraatira, allié au Parti socialiste, Oscar Temaru a l'intention d'être le candidat de l'indépendance de la Polynésie française. "Si en Polynésie, la majorité des électeurs votent pour moi, on pourra alors parler d'autoproclamation de l'indépendance", défendait-il sur TNTV News le 17 janvier 2016, jour de sa déclaration de candidature. Moetai Brotherson de préciser : "Ce n'est pas un acte dictatorial et immédiat, ça va être discuté avec l'ONU et avec la France, comme ça l'a été aux Nouvelles-Hébrides, devenu le Vanuatu indépendant", a-t-il précisé. L'ancien président indépendantiste de la Polynésie française combat par ailleurs le colonialisme et les essais nucléaires.



Après Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, Jacques Cheminade, candidat du parti Solidarité et Progrès et Jean Lassalle, Oscar Temaru est le quatrième candidat à revendiquer sa qualification à la présidentielle.