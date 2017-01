Le candidat a tenu une conférence de presse ce jeudi 12 janvier pour remercier les élus qui ont promis de lui donner leur signature.

Crédit : DECLEVES SIMON/ROBERT ALAIN/SIPA Jean-Luc Mélenchon le 28 août 2016 à Toulouse.

Jean-Luc Mélenchon dispose désormais de 517 promesses de parrainages. Le candidat à l'élection présidentielle a organisé une conférence de presse pour faire cette annonce et remercier les élus qui lui ont accordé leur signature, lui permettant donc de concourir à la magistrature suprême. Les élus devront déposer leur parrainage le 17 mars prochain.



Lors de cette conférence, le candidat a annoncé l'organisation d'une grande marche à Paris le 18 mars prochain "pour la 6e République". Il a également renouvelé son appel à dialoguer avec François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, "s'il s'en sent la force, et s'il a des arguments à échanger". Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs annoncé que lors de son meeting à Lyon le 5 février prochain, il tiendra simultanément un meeting à Paris en hologramme. Une nouveauté technologique que le candidat affirme être "une première mondiale"

Nous avons les 500 signatures. Je suis candidat. Et je vous donne RDV le 18 mars. #ConfJLM #500parrainages https://t.co/VKAVxCBLM7 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 12 janvier 2017

La veille, en pleine dynamique avant la dernière ligne droite, Jean-Luc Mélenchon, a vanté devant une salle archi-comble au Mans, la sécurité sociale que le programme "radical" et contesté de François Fillon a placé au cœur de la campagne. Outre ses flèches contre François Fillon, qui a selon lui "fui la Sarthe", le candidat de la France insoumise a repris pendant deux heures, son programme sur la santé et le traitement du chômage, développant et détaillant différents points à grand renfort de bons mots et d'anecdotes.

Je renouvelle ma proposition de débat avec @FrancoisFillon. #ConfJLM — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 12 janvier 2017

Très ému devant l'affluence de plus de 2.000 personnes, dont plusieurs centaines ont dû se masser dans des salles annexes ou dans le hall du palais des congrès du Mans, M. Mélenchon a évoqué "une démonstration de force". "Pour tout ce que nous avons à faire ensemble, je vous exprime ma profonde reconnaissance pour la batterie que vous rechargez en ce moment", a-t-il déclaré.