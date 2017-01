François Bayrou sortira son livre-programme fin janvier

INVITÉ RTL - Le président du MoDem, qui n'a toujours pas dit s'il se présentait ou non à la présidentielle, vient de terminer son livre-programme. Celui-ci devrait sortir dans les derniers jours de janvier.

par Marie de Fournas publié le 02/01/2017 à 09:13

Son livre-programme sortira avant qu'il annonce ou non sa candidature pour la présidentielle 2017. François Bayrou a annoncé sur RTL qu'il avait terminé son livre, dans lequel, il propose des idées à apporter dans le débat politique. L'écrit sortira fin janvier, après la primaire de la gauche. Le président de Mouvement démocrate (MoDem) dit vouloir "apporter des idées nouvelles" et en a dévoilé une première.



"Le devoir de formation que nous avons à l'égard des jeunes Français ne s'arrête pas à l'école", a-t-il expliqué avant de proposer de créer "un droit nouveau, qui est le droit à la première expérience professionnelle". François Bayrou voudrait que la puissance publique "se charge de proposer à tous les jeunes, quand ils sortent de formation, un semestre d'expérience professionnelle salariée".

Pour le maire de Pau, l'État aiderait à trouver et à financer en partie l'expérience "grâce aux énormes crédits de la formation". François Bayrou entend ainsi mettre tous les jeunes le pied à l'étrier, "de manière à ce que la première ligne de leur CV soit écrite". "Je suis certain que cela peut changer le climat et le moral du pays et de cette génération", a-t-il déclaré.



Le maire de Pau a précisé qu'il ne se prononcerait pas avant la sortie de son livre, sur son éventuelle candidature à la présidentielle, car il voulait "précisément attendre d'avoir exposé ces idées-là". "C'est dans la première moitié de février que les choses prendront leur tour définitif", a-t-il réaffirmé.