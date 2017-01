Les députés doivent se réunir mardi matin pour préciser leur position et annoncer de potentiels ralliements à Emmanuel Macron.

Benoît Hamon

par Anne-Laure Poisson , Avec AFP publié le 31/01/2017 à 10:40

La nette victoire de Benoît Hamon dimanche 29 janvier n'est pas du goût de tous les parlementaires du Parti socialiste. Notamment pour un groupe qui compterait une cinquantaine de députés "réformateurs" de l'aile droite du parti.



Dans une tribune publiée par Le Monde ce mardi, "une quinzaine" d'entre eux demandent à pouvoir bénéficier d'un "droit de retrait" pour la campagne présidentielle.Les deux députés de Paris Christophe Caresche et Gilles Savary commencent par reconnaître la victoire de Benoît Hamon : "Il a gagné la primaire de gauche. Son élection est nette, elle est légitime, elle est incontestable."



Ils continuent pourtant en dénonçant le "contraste avec 2011 !". "Notre famille sortait alors renforcée d'une primaire (...) Aujourd'hui, le constat est tout autre : des divisions plus profondes que jamais et une césure réelle entre deux sensibilités".

Mélenchon, un "aventure aléatoire"

Défendant le bilan du quinquennat Hollande, les députés se demandent ensuite "comment porter un projet présidentiel conçu comme l'antithèse d'une action de mandature" qu'ils ont "soutenue". Ces "réformateurs" regrettent notamment l'appel au rassemblement de Benoît Hamon à Jean-Luc Mélenchon, ne croyant pas que "l'avenir puisse passer par cette aventure aléatoire à laquelle nous convierait une gauche radicalisée".



"En tant que militants, nous ne pouvons nous sentir liés par un projet de société fondé sur une logique d'assistance généralisée et de dépréciation de la valeur travail" ajoutent-ils, demandant donc de pouvoir exercer un "droit de retrait" pendant la campagne présidentielle.