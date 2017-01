François Hollande recevra Benoît Hamon jeudi à l'Élysée

Jeudi 2 février, le chef de l'État s'entretiendra avec le vainqueur de la primaire socialiste.

publié le 30/01/2017

Le président François Hollande recevra Benoît Hamon, vainqueur face à Manuel Valls de la primaire organisée par le Parti socialiste, jeudi 2 février à 11h00 à l'Elysée. Le chef de l'État, qui avait lui-même remporté la primaire du PS en 2011 et a décidé le 1er décembre de ne pas être candidat à sa succession, s'est abstenu jusqu'à présent de tout commentaire sur cette primaire.



François Hollande s'était également montré très discret tout au long des débats télévisés de la primaire, décidant de ne voter ni au premier ni au second tour, les 22 et 29 janvier. Benoît Hamon a cependant appelé François Hollande au soir de sa victoire dimanche, au moment même où les résultats étaient proclamés, lui proposant une rencontre "au cours de la semaine".