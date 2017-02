publié le 07/02/2017 à 17:21

Marine Le Pen entre dans le vif de sa campagne présidentielle. La présidente du Front national a dévoilé son programme construit autour de 144 propositions et aussi son clip de campagne. Sur Twitter, la candidate à l'élection présidentielle a annoncé que cette vidéo avait été visionnée un million de fois. Candidate incontestée de son parti, Marine Le Pen cultive-t-elle le culte de la personnalité ?



Sur une musique conquérante, la candidate du Front national apparaît dans cette vidéo d'un peu plus de deux minutes au bord de la mer, en train de conduire un bateau ou en train de feuilleter un album photo. Elle en profite également pour multiplier les références à ses passions, comme l'équitation.

Joint par RTL.fr, Gilles Ivaldi, politologue au CNRS, rappelle que l'élection présidentielle se joue sur un programme mais aussi sur la personne qui l'incarne, d'où la très forte présence de Marine Le Pen dans cette vidéo. Il souligne cependant "une forme d'américanisation de la vie politique française". "Cette présidentielle de 2017 est très liée aux personnalités. Il n'est donc pas surprenant que la présidente du Front national se mette en avant. Avant elle, d'autres l'ont fait comme Nicolas Sarkozy", précise-t-il.

Cette mise en avant est aussi logique et cohérente au sein du Front national. "Les partis populistes reposent le plus souvent sur un leader avec un lien très fort construit autour de lui. C'était le cas avec Jean-Marie Le Pen, qui incarnait un leadership très personnel. Dès que Marine Le Pen a repris la présidence du Front national, elle a joué sur cette incarnation. Lors des élections cantonales de 2011, elle a créé le Rassemblement Bleu Marine. Il s'agit d'un parti plus large qui accentue la personnalisation du pouvoir".

Une forme moderne pour un discours traditionnel

Ce leadership poussé au sein du Front national est également à mettre en parallèle avec "un mouvement de diversification du leadership. Marine Le Pen montre que son parti est centré sur un leader mais le Front national essaye de se professionnaliser avec la multiplication des représentants politiques dans les médias. Jean-Marie Le Pen était seul à porter la voix du parti. Désormais, il existe une 'génération d'élite mariniste' avec Florian Philippot, David Rachline et Marion Maréchal-Le Pen. Cela donne l'image d'un parti plus structuré", explique-t-il. Le clip de campagne de Marine Le Pen traduit donc cette double stratégie à la fois centrée sur un fort leadership, mais aussi la multiplication des porte-paroles.



Autre dualité dans cette vidéo : des images de Marine Le Pen défilent en train de pratiquer des activités sportives, le discours qu'elle tient en voix-off. Elle dit ainsi : "D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressentie un attachement, viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire (...) Je suis une femme et comme femme, je ressens comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays, à travers le développement du fondamentalisme islamiste".

Selon Gilles Ivaldi, Marine Le Pen "essaye de normaliser le Front national en le rendant plus acceptable, mais les propos restent radicaux. Elle veut incarner l'alternative totale au système. En 2007, lors de la campagne présidentielle de son père, cette normalisation avait déjà débuté. Sur ses affiches de campagne, Jean-Marie Le Pen apparaît en noir et blanc, sans la flamme qui représente le logo du Front national".