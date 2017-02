La présidente du Front national affirme sa fierté d'être française et se présente comme la candidate du peuple.

06/02/2017

Une vue sur la mer, une balade sur la plage le regard au loin, un album de photos de famille qu'on feuillette... Marine Le Pen a dévoilé le 5 février son clip officiel de campagne. À travers les images de sa vie, personnelle comme professionnelle, elle met en scène son parcours mais aussi son projet et sa vision de la France. Deux minutes et vingt-deux secondes d'un spot aux accents de bande-annonce hollywoodienne, entre les images bien léchées et la musique chargée en émotion. Marine Le Pen au gouvernail d'un bateau, Marine Le Pen au comptoir d'un café, Marine Le Pen marchant seule sur la place du Trocadéro... elle se veut le visage de la France.



"D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire", l'entend-on raconter en voix off. Reconnaissant en la France "une nation qui ne se soumet pas", Marine Le Pen se présente comme une femme "qui ressent comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient (...) à travers le développement du fondamentalisme islamiste". Mais aussi comme une mère de famille qui s'inquiète "de l'état du pays et du monde que nous laisseront en héritage à nos enfants". Il y a également Marine Le Pen avocate, qui a "gardé de [ses] années de barreau un attachement au respect des libertés publiques". Et enfin, il y la Marine Le Pen "intensément, fièrement" et bien "évidemment" Française. Une thématique identitaire chère à la candidate, comme elle l'a encore rappelé lors de son discours à Lyon, dimanche.



Plus les images défilent, à grand renfort de ralenti, plus la musique s'intensifie et s'assombrit, la présidente du Front national insistant sur les "souffrances" et les "insultes à la France". On peut sentir le chaos arriver... Face à cela, elle se présente comme la solution d'"un véritable choix de civilisation" et surtout comme celle qui veut et va "remettre de l'ordre en France". Une France qu'elle veut "fière", "prospère", "durable", "juste"... pas pour elle, mais "au nom du peuple".