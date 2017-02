publié le 07/02/2017 à 14:58

Elle se sent "parfaitement innocente." Invitée de l'émission Objectif Élysée, ce mardi 7 février sur LCI, la présidente du Front national est revenue sur l'affaire d'emplois fictifs au Parlement européen qui pèse sur elle et le Front national. Elle est accusée d'avoir employé son amie Catherine Griset en tant qu'assistante parlementaire à Bruxelles, alors qu'en réalité, cette dernière travaillait pour le compte du Front national et non auprès de l'institution européenne. Cette dernière l'a d'ailleurs condamnée à payer près de 350.000 euros, soit les salaires versés à ses attachés parlementaires.



Une procédure de retenue sur ses salaires de députée européenne devrait d'ailleurs être lancée au mois de février, après que la candidate à la présidentielle a refusé de se plier à la sanction prononcée. Sur le plateau de la chaîne, Marine Le Pen affirme que si elle était "mise en examen, [elle se présenterait] à la présidentielle". Des propos déjà tenus lundi 6 février par Florian Philippot sur BFMTV. "Ce n'est pas à un juge de faire l'élection présidentielle française, a-t-il défendu. La mise en examen est subjective."

En défendant cette position, Marine Le Pen s'oppose à la posture de François Fillon, empêtré dans une affaire de soupçons d'emplois fictifs à l'égard de son épouse Penelope. Le candidat de la droite à la présidentielle affirme qu'une mise en examen entraînerait son désistement de la course à l'Élysée.