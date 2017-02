Éric Zemmour : "Marine, Mélenchon, Macron, 3 M pour 3 France"

publié le 07/02/2017 à 09:13

Le week-end dernier, Lyon a accueilli les meetings de trois candidats à la présidentielle. "Lyon, capitale des Gaules. Lyon, capitale des trois Gaules : la Gaule de Mélenchon, la Gaule de Marine, la Gaule de Macron. Lyon, capitale des trois M", lance Éric Zemmour. Il poursuit : "Trois Gaules, trois France, trois couleurs d’un même drapeau ; mais chacun son histoire, chacun son époque, chacun sa République".



"Chacun des trois candidats prétend incarner la modernité alors que tous ressuscitent, sans le savoir parfois, un passé révolu", analyse le journaliste. À ses yeux, Marine Le Pen est "celle qui remonte le plus loin, sous la IIIe République". Avec Jean-Luc Mélenchon, "on fait un premier saut dans le temps (...), en 1945". Quant à Emmanuel Macron, "sa Ve République est plus mitterrandienne que gaullienne, sa France est celle de SOS Racisme et de Jacques Delors".

"Trois France, trois Histoires, trois nostalgies. Trois sociologies aussi. Trois peuples qui se comprennent de moins en moins et se détestent de plus en plus", conclut Éric Zemmour.