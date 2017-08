publié le 25/08/2017 à 10:01

"Il n'y a pas de suspense". Pour Laurent Wauquiez, le résultat de l'élection du président de son parti, Les Républicains, ne fait aucun doute. Et pour cause, bien qu'il ne soit pas candidat déclaré, il est persuadé de sa victoire. "De toute manière, je vais gagner", assurerait le président de la région Auvergne-Rhônes-Alpes selon des propos rapportés par Le Parisien vendredi 25 août.



Dans les rangs des Républicains, il est vrai que la ligne défendue par l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy semble séduire une grande partie des militants. Et sans candidat de poids face à lui - Xavier Bertrand ou encore Valérie Pécresse ont renoncé à se présenter - Laurent Wauquiez fait figure de favori. Seule adversaire déclarée pour le moment : Laurence Sailliet.

Les membres du parti se retrouveront le week-end des 12 et 13 septembre prochains au Touquet pour un "campus républicain". L'occasion pour Daniel Fasquelle d'être ajouté comme un adversaire potentiel sur la liste de Laurent Wauquiez : le trésorier sarkozyste des Républicains devrait profiter du rendez-vous pour annoncer s'il est candidat ou non à la présidence du parti.