"Je sais bien que c'est difficile, mais ce n'est pas insensé. J'irai jusqu'au bout". Laurence Sailliet l'assure au JDD, elle est déterminée à prendre la tête du parti Les Républicains, dont la présidence se disputera les 10 et 17 décembre prochains.



Peu connue du grand public, cette nutritionniste de profession est membre du Bureau politique du parti du droite depuis 2011, poussée par Xavier Bertrand. Elle insiste, pourtant, sa candidature "est complètement libre" et n'a pas été diligentée par le président du Conseil régional des Hauts-de-France. Ce dernier a en effet refusé de se lancer dans la course, laissant le champ libre au favori, qui lui ne s'est pas encore déclaré officiellement : Laurent Wauquiez. À son propos, sa probable future adversaire assure d'ailleurs avoir "beaucoup de sympathie et respect".

C'est dans les colonnes du site Atlantico que Laurence Sailliet a annoncé sa candidature inattendue, le 9 juillet dernier. Celle qui veut être perçue comme la "candidate de la refondation" du parti affirme n'appartenir à "aucun clan" et avoir pour "seul souci" le collectif. Pour autant, cette mère de famille de 44 ans sait que le parcours sera long et compliqué, notamment parce qu'elle devra combler son déficit de notoriété. "Je sais que cette étape des parrainages des parlementaire et des adhérents sera difficile. C'est pour cela que j'annonce ma démarche très tôt", confiait-elle au début du mois. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent en effet recueillir les signatures de 13 parlementaires et de 2.500 adhérents du parti, et ce avant le 11 octobre.

Trois échecs successifs aux élections législatifs

Laurence Sailliet n'a jamais été élue auparavant, malgré trois candidatures aux élections législatives. En 2007, celle qui exerçait alors à Pau s'était présentée sous les couleurs de l'UMP face au socialiste David Habib dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Qualifiée pour le second tour, elle avait largement perdu, recueillant 37,5% des voix contre 62,5% pour le socialiste. En 2012, l'écart est plus serré mais Laurence Sailliet échoue à nouveau au second tour face au candidat socialiste (52,67% contre 47,33%) dans la 5ème circonscription des Français établis hors de France, qui comprend la Péninsule ibérique et Monaco. C'est là qu'elle choisit de se représenter en juin dernier mais ne parvient pas à accéder au second tour, devancée par les candidats REM et la France insoumise.



Qu'importe ses précédents échecs, Laurence Sailliet s'est lancée un nouveau défi et compte bien imposer sa marque mais surtout créer une rupture. "Je proposerai une méthode qui va mettre les adhérents au cœur même du projet et des décisions en toutes circonstances. C'est l'inverse des méthodes du passé : culture permanente du chef et caporalisation des militants", expliquait-elle auprès de nos confrères d'Atlantico.



Sur sa route, outre la candidature de Laurent Wauquiez qui ne fait désormais plus aucun doute, Laurence Sailliet pourrait retrouver le trésorier du parti, également maire du Touquet et député, Daniel Fasquelle qui "se réserve la possibilité d'être candidat". Tout comme Bruno Retailleau, fidèle lieutenant de François Fillon pendant la campagne présidentielle. Le président du groupe LR au Sénat a expliqué ce jeudi 27 juillet sur RTL qu'il "ne ferme pas la porte" à une possible candidature.