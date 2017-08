Les Républicains : "Le projet de Macron est de nous faire disparaître", dit Fasquelle

publié le 10/08/2017 à 09:22

"Bientôt", il dira s'il brigue la présidence des Républicains. En attendant, Daniel Fasquelle s'est lancé dans une sorte de tour de France pour aller à la rencontre des militants du parti qui désignera son nouveau leader en décembre. "Je me réserve la possibilité de prendre ou non cette décision. Si je suis candidat, ce sera avec une équipe et autour d'un projet", dit au micro de RTL le député du Pas-de-Calais qui pourrait se déclarer le 26 ou le 27 août au campus des Jeunes Républicains du Touquet, ville dont il était le maire.



Se présentant déjà comme "le candidat des militants", celui qui vient de lancer le mouvement "Sauvons La Droite" veut éviter la disparition de sa famille politique. "La droite a disparu dans un certain nombre de pays en Europe. Je pense à l'Autriche ou à la Grèce. Il y a un vrai risque en France. C'est le projet d'Emmanuel Macron, de nous faire disparaître", prévient Daniel Fasquelle.

"Nous disparaîtrons si nous nous éparpillons, fragmentons et continuons ce qui a malheureusement été engagé depuis notre défaite aux élections", ajoute-t-il, en faisant référence à la scission avec les Constructifs, partisans d'une opposition bienveillante à Emmanuel Macron.