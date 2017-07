Les Républicains : "La guerre n'est pas terminée à droite", juge Alba Ventura

publié le 12/07/2017 à 07:54

L'éventuelle exclusion de leur parti des six responsables LR ayant rejoint le gouvernement ou affichant leur proximité avec Emmanuel Macron sera instruite par une commission spéciale, a décidé mardi 11 juillet le bureau politique des Républicains. Cela ne veut pas dire que la guerre à droite est finie. Disons qu'on étouffe les divisions pour ne pas trop se donner en spectacle. Du coup, le bureau politique a fait "pschitt". Et pourtant, selon certains, on allait voir ce qu'on allait voir. Les convocations en vue de procédure disciplinaire avaient été envoyées, le tribunal était près à sévir, les traîtres auraient leur tête au bout des piques...



Résultat : tout le monde reste à la maison, même fâché. Les Macron-compatibles sont seulement suspendus de leurs fonctions. On verra plus tard à la rentrée. Franchement, tout cela est ridicule. Rappelons que lors du discours de politique générale d'Édouard Philippe, 75 députés Les Républicains sur 100 se sont abstenus. Les deux-tiers des députés LR se réclamant donc de l'opposition n'ont pas voté contre.

Et chez les "Constructifs", sur vingt-trois députés, quinze se sont abstenus. Autrement dit, les deux-tiers n'ont pas voté pour. Ces résultats disent tout de l'état de décomposition de la droite, de l'état de fragilité des Républicains, d'un parti qui ne sait plus où il habite, qui a perdu ses repères..