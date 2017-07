Valérie Pécresse ne sera pas candidate à la présidence des Républicains

publié le 09/07/2017 à 08:35

Les observateurs présentaient la guerre des chefs Wauquiez-Pécresse comme le feuilleton politique de l'automne 2017. La présidente de la région Île-de-France annonce dans une interview au JDD qu'elle n'affrontera pas directement son homologue en Auvergne-Rhône-Alpes pour la présidence du premier parti d'opposition. "Je ne participerai pas à une guerre des chefs à l'automne, parce qu'elle serait stérile tant que la question de la ligne n'est pas tranchée", assure celle qui plaide sans illusion pour le report du Congrès du parti à 2018.



Contrairement aux Constructifs, "qui nous ont quittés", Valérie Pécresse entend incarner "une vraie opposition à Emmanuel Macron". "Une ligne ni soumise à Macron, ni poreuse avec le FN". En clair, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy combat la ligne dite Buisson, "celle qui résume la question sociale à l'unique question identitaire", et par conséquent celle de Laurent Wauquiez ou Thierry Mariani.

"Ce qui se dessine, c'est une ligne d'opposition brutale et très conservatrice." Et Valérie Pécresse d'exercer son droit d'inventaire. Selon elle, pendant la campagne présidentielle 2017, "on a donné le sentiment qu'on préférait la France d'avant à la France d'aujourd'hui. Quand vous dîtes aux Français qu'on reviendra sur la loi Taubira, vous leur vendez de l'illusion."



Avec "Libres", Pécresse adresse un ultimatum à Wauquiez

Pour faire vivre sa ligne "gaulliste, libérale, sociale, forte mais humaniste", qu'elle oppose à la ligne "ultraconservatrice'" portée par Laurent Wauquiez au sein des Républicains, Valérie Pécresse annonce la création de son mouvement : "Libres !".



Une initiative de la dernière chance avant la rupture ? "C'est l'ultime tentative pour qu'on reste unis, pour qu'on réussisse à continuer à vivre ensemble. Quel que soit le futur président du parti, il devra entendre la voix forte de ceux qui disent : "nous voulons une autre droite". Avant de conclure qu'elle n'exclut pas de claquer la porte du parti au cas où elle ne "se sentirait pas chez" elle.