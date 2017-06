Les Républicains : "À droite, le divorce est prononcé", décrypte Alba Ventura

publié le 23/06/2017 à 07:52

On a beaucoup dit qu'Emmanuel Macron avait fait exploser Les Républicains. La droite peut-elle se remettre des épreuves et des échecs qu'elle vient de vivre ? On dit qu'en politique, on peut se remettre de tout. Mais le chemin de la construction va être difficile, douloureux et sans doute sanglant. D'ailleurs, le règlement de comptes a commencé. Voyez ce que dit Éric Ciotti de son concurrent local, Christian Estrosi, qu'il accuse d'avoir pactisé avec Emmanuel Macron : "un pseudo-ami qui nous tire dessus". Il faut entendre aussi ce qu'un ténor de la droite dit de Laurent Wauquiez : "Tout ce qu'il veut c'est prendre le parti, et pour ça il est prêt à rétablir la peine de mort et noyer les enfants d'immigrés". Chaude ambiance, surtout venant d'un ténor qui ne fait pas vraiment parti des centristes.



Dire que les couteaux sont tirés, c'est presque un euphémisme. D'ailleurs, cela fait cinq ans que la droite se déchire. Elle se déchire sur les egos, mais surtout sur des lignes politique. C'est cela le vrai sujet qui se pose à elle aujourd'hui. On disait qu'il y avait deux gauches irréconciliables. Mais on voit bien qu'il y a également deux droites irréconciliables, qui ont vécu dans la même maison pendant plus de quinze ans. Deux droites qui ont fait semblant de vivre ensemble pour retrouver le pouvoir : une droite "dure", qui pense qu'il va falloir aller chercher les électeurs du FN sur leur terrain avec leurs idées ; et une droite "centriste", que les autres qualifient de "droite molle", qui estime qu'il faut être républicain et pragmatique, et donc travailler avec le président et le premier ministre.

Voilà les deux lignes. Et voilà les deux groupes qui se sont formés à l'Assemblée cette semaine. C'est d'autant plus difficile pour les plus "durs" que sur un certain nombre de sujets, comme la réforme du Code du travail, ils sont d'accord avec Macron. Donc en plus d'être divisés, ils sont schizophrènes. Cela commence à faire beaucoup !



De facto, LR c'est mort. Le divorce est prononcé. C'est d'ailleurs un divorce par consentement mutuel, tant l'affaire est entendue depuis longtemps. Comme un vieux couple qui ne se parle plus, qui ne se comprend plus, qui ne se demande même plus qui va garder les enfants. Parce que les enfants (les électeurs), ils sont partis.