publié le 23/08/2017 à 09:04

Les juppéistes voient Laurent Wauquiez d'un mauvais œil. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a ardemment soutenu François Fillon durant la campagne présidentielle, est le favori pour prendre la direction du parti Les Républicains au terme de l'élection prévue les 10 et 17 décembre. La perspective n'enchante pas Dominique Bussereau. "J'apprécie l'homme. Il est intelligent, bosseur, mais ses idées ne sont pas les miennes", admet au micro de RTL l'ancien ministre de Jacques Chirac.



"Une partie du centre-droit ne se reconnaît pas du tout dans les idées un peu eurosceptiques et conservatrices de Laurent Wauquiez", complète Dominique Bussereau, avant d'avertir sa famille politique d'un possible risque de scission si le parti se tourne plus vers sa droite que sur sa gauche. "Il y a un risque au sein des Républicains que Valérie Pécresse a bien compris en instaurant une tendance qui s'appellera Libres! (le mouvement a été lancé en juillet 2017, ndlr) qui pourrait nous regrouper. Si tout cela ne marche pas, si le parti dérivait dangereusement à droite, on se posera la question de savoir si on ne refera pas quelque chose de différent", prévient-il, tout en assurant qu'il ne "souhaite pas" en arriver là.

La menace est néanmoins bien réelle : "Raffarin, Juppé, moi et bien d'autres, nous avons été les fondateurs de l'UMP, donc du regroupement de la droite et du centre. Casser ce que nous avons fait dans l'intérêt général, après l'élection de Laurent Wauquiez, ce ne serait pas une décision que nous prendrions de gaîté de cœur". En cas de fracas, l'idée ne serait pas de rejoindre La République en Marche : "On reviendrait à la situation qu'a connu la droite et le centre, pendant vingt ou trente ans, avec l'UMP et l'UDF".