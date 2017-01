Myriam El Khomri : "Abroger la loi Travail, ce n'est pas un projet"

REPLAY - INVITÉE RTL - La ministre du Travail a défendu sa loi Travail en réponse à certains candidats de la primaire de la gauche qui souhaitent l'abroger.

par Marie de Fournas , Benjamin Sportouch publié le 12/01/2017 à 08:07

Ce jeudi 12 janvier au soir aura lieu le premier débat sur RTL et TF1 pour les sept candidats de la primaire socialiste. Parmi eux, seul Manuel Valls soutient la controversée loi Travail lancée par Myriam El Khomri. Invitée sur RTL, la ministre du Travail a tenu à défendre sa loi et a ouvertement critiqué les projets d'abrogation des candidats opposés.



"Abroger la loi Travail, ce n'est pas un projet", a lancé Myriam El Khomri avant d'ajouter : "Je considère qu'être de gauche, ce n'est pas revenir à la case départ pour faire croire que l'on bouge". Un tacle direct adressé en particulier à Benoît Hamon et Arnaud Montebourg qui souhaitent abroger entièrement la loi de la ministre. "C'est à dire qu'il abroge également la généralisation de la garantie jeune, qui vise les jeunes qui sont les plus précaires dans notre pays", a souligné Myriam El Khomri à propos de Arnaud Montebourg.