Marine Le Pen souhaite que Florian Philippot soit plus clair sur ses intentions

publié le 15/09/2017 à 15:31

Au Front national en général, comme à la tête du parti, il est temps d'éclaircir les choses. C'est, en substance, ce qu'il ressort d'une interview de Marine Le Pen dans les colonnes du Parisien, ce vendredi 15 septembre. La présidente du FN y fait part de ses projets pour "la refondation du mouvement".



Cela doit passer, selon elle, par une nouvelle impulsion menée par "tous les dirigeants du FN" qui doivent selon elle "se reconcentre(r) sur cette refondation et apport(er) leurs réflexions à l'intérieur du mouvement". "Et non à l'extérieur", semble insinuer la petite phrase, qui renvoie alors au statut, flou, de Florian Philippot.

Le vice-président du FN, qui a lancé son mouvement des Patriotes au mois de juillet, doit selon Marine Le Pen mettre au clair sa situation. Décrié par les sympathisants-mêmes de leur parti, il est désormais invité par la cheffe du Front national à opter pour une ligne politique sans ambiguïté.

Florian Philippot invité à rejoindre les rangs

"Qu'il y ait des think tanks, ça ne me pose aucun souci. Mais nous sommes tout de même au cœur de la refondation du mouvement", réaffirme Marine Le Pen, qui veut concentrer tous les efforts sur cette reconstruction afin "qu'une nouvelle page s'ouvre" au FN.





Après une période post-élections difficile, Marine Le Pen doit aller de l'avant et ce malgré un problème de leadership. Florian Philippot est donc invité à rejoindre les rangs et ne pas inciter les troupes à avancer en ordre dispersé. Face à une prétendue indiscipline qui n'a selon elle "pas" provoqué de "distance" entre elle et son vice-président, la patronne du Front national l'assure, elle "en (a) vu d'autres".