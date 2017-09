publié le 12/09/2017 à 21:13

Le Front national de Jean-Marie Le Pen n'est plus, et cela agace le principal intéressé. Le fondateur du parti a vigoureusement critiqué, ce mardi 12 septembre sur Twitter, le projet de Marine Le Pen de renommer le FN. "Le changement de nom du Front National serait une imbécillité criminelle", a ainsi fulminé le Menhir sur le réseau social.



S'il est toujours président d'honneur du parti - pour peu de temps encore comme le laissent penser certains membres du FN -, Jean-Marie Le Pen n'a plus son mot à dire. Sa fille le considère elle-même comme "un adversaire politique".

Marine Le Pen a d'ailleurs annoncé sa volonté de renommer le parti, samedi 9 septembre lors d'un discours de rentrée à Brachay (Haute-Marne), entre autres nouveautés visant à marquer le renouveau d'un Front national en perte de vitesse.

Après le renouvellement des symboles du parti au cours de la campagne présidentielle, la cheffe de file du Front national compte bien rénover de fond en comble le parti créé il y a 45 ans par son père. Cela passera, a-t-elle assuré à ses sympathisants, par l'attribution d'un nom qu'eux-même auront choisi. La nouveauté devrait être effective après le Congrès du Front national, prévu en mars 2018.