Le Front national va changer de nom, annonce Marine Le Pen

publié le 09/09/2017 à 15:56

Le Front national va faire peau neuve. Marine Le Pen a tenu un discours offensif pour sa première prise de parole publique. La présidente du FN s'est exprimée ce samedi 9 septembre face à un public conquis dans le village de Brachay, en Haute-Marne. "Je reviens avec une grande détermination et le sentiment d'une ardente obligation", a lancé la perdante de l'élection présidentielle en préambule.



Devant plus de 500 personnes, Marine Le Pen a affirmé que son parti était "la seule lueur d'espoir", un "socle de stabilité politique et idéologique" sur lequel construire "la grande alternance". Mais pour gagner ce pari, la présidente du FN compte rénover de fond en comble ce parti créé il y a 45 ans par son père Jean-Marie Le Pen.

Elle a ainsi invité militants, sympathisants et alliés à travailler sur une "grande refondation du mouvement national", qui passera par un fonctionnement "renouvelé" et "décentralisé", mais également par un nouveau nom, "que vous aurez choisi", a-t-elle lancé à ses partisans. Le changement de nom devrait ainsi intervenir après le Congrès du Front national prévu pour mars 2018.

Une grande tournée à travers les fédérations

Marine Le Pen prévoit également un projet d'Europe des nations "davantage formalisé", tout comme l'émergence de "nouvelles personnalités". Mais avant tout, la présidente du parti a mis en garde contre les éventuelles divisions qui menaceraient l'unité du FN. "Dans les grands combats, les petites carrières personnelles ne comptent pas. (...) La première victoire est sur nous-mêmes".



Pour entamer ce grand chantier de "refondation", Marine Le Pen a annoncé qu'elle mènerait elle-même une grande tournée des 95 fédérations que compte le pays. Un premier déplacement à Toulouse est prévu pour le 23 septembre. Dans le même temps, les adhérents sont invités à donner leurs impressions en répondant à un questionnaire envoyé à tous les membres du parti.