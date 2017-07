Macron raconte les coulisses de ses conversations avec Trump, Merkel et Poutine

publié le 16/07/2017 à 14:05

Tête à tête avec Angela Merkel, rencontre à Versailles avec Vladimir Poutine, célébration du 14 juillet avec Donald Trump en invité d'honneur... Alors qu'Emmanuel Macron entame son troisième mois à l'Élysée, le président de la République poursuit les rencontres diplomatiques avec les différents chefs d'États.



Celui qui affirme passer "la moitié de son temps sur les sujets internationaux" a dévoilé plusieurs points et enjeux de ses conversations avec le président américain Donald Trump, la chancelière allemande Angela Merkel et le chef d'État russe Vladimir Poutine, au Journal du Dimanche, paru ce dimanche 16 juillet .

Si la lutte contre le terrorisme mondial constitue le premier sujet de préoccupation d'Emmanuel Macron et de ses homologues internationaux, d'autres négociations sont également portées par le président français.

Ne pas tourner le dos à Donald Trump

"Oui, nos pays sont amis et donc, nous aussi, nous devons l'être", a déclaré Emmanuel Macron au Journal du Dimanche. Alors que plusieurs voix s'élevaient pour critiquer sa venue au défilé du 14 juillet, Emmanuel Macron n'en démord pas : "Mon objectif avec Donald Trump, c'est de le réancrer dans cette amitié franco-américaine qui contribue à défendre nos valeurs de démocratie et de liberté. C'est donc important de lui parler pour éviter qu'il ne construise des alliances opportunistes avec d'autres nations qui pourraient mettre à mal cette grammaire internationale dont nous avons besoin", a déclaré Emmanuel Macron.



Optimiste, le président français a affirmé que Donald Trump avait promis de repenser la position américaine sur le climat. "Il m'a dit qu'il allait essayer de trouver une solution dans les prochains mois", s'est réjouit le chef d'État.

Vladimir Poutine et l'ingérence russe

Les relations entre la Russie et la France ont été ternies par les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle française, mais Emmanuel Macron relativise et affirme vouloir "bâtir un protocole pour éviter que les piratages informatiques ne se reproduisent". Enfin, le président français constate des avancées sur deux points majeurs, "deux lignes rouges" dans le conflit syrien : l'interdiction des armes chimiques et la mise en place d'accès humanitaires pour les civils. "Je constate depuis la rencontre de Versailles que nous avançons sur ces deux sujets", a poursuivi Emmanuel Macron.

Angela Merkel, symbole de l'alliance européenne

En pleine campagne pour sa réélection à la tête de l'État allemand, Angela Merkel n'oublie pas pour autant son voisin français. "Nous avons rétabli une méthode qui existait du temps de François Mitterrand et Helmut Kohl : arrêter des positions communes en amont des Conseils européens. On y gagne du temps et de la force", a déclaré au JDD Emmanuel Macron en faisant notamment allusion aux travailleurs détachés et au dumping social.