publié le 17/06/2017 à 08:20

Pourquoi Helmut Kohl laisse-t-il une trace indélébile dans l'histoire de la construction européenne ? Invité de RTL samedi 17 juin, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, se souvient d'un "personnage historique". Le leader de la CDU, chancelier de 1982 à 1998, était à la manœuvre à l'heure de l'affaiblissement du bloc soviétique et de la réunification allemande qui a suivi. "En relation vraiment intime et étroite avec François Mitterrand, Helmut Kohl a eu à prendre des décisions historiques considérables (...) Il a accepté la monnaie unique."



Le tandem franco-allemand Kohl-Mitterrand est l'un des plus célèbres avec Adenauer-De Gaulle et Schmidt-Giscard d'Estaing. Pour deux d'entre eux, ils étaient de bords politiques opposés. "Dans le cas de Mitterrand et Kohl, ce sont eux qui ont mis en place ensemble Jacques Delors. Ils ont eu à affronter ensemble avec le président américain George Bush la fin de l'URSS et la réunification. Ils venaient d'horizons différents, ils se sont connus en novembre 1982 (jusqu'en mai 1995)."

Le lien qui unissait les deux hommes était fort à tel point qu'Helmut Kohl était ému au moment d'évoquer François Mitterrand plusieurs mois après sa mort. Hubert Védrine a assisté à 115 rencontres Kohl-Mitterrand. "Quand j'étais ministre (1997-2002) et que Kohl me recevait quand je passais en Allemagne, il avait les larmes aux yeux pour parler de Mitterrand plusieurs années après la réunification."



Kohl, dernier chancelier allemand pour qui la relation avec la France était une nécessité historique Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères Partager la citation





Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, les deux hommes aimaient refaire l'Histoire. "Ils parlaient de l'époque d'Hitler. Plusieurs fois, Kohl a raconté à Mitterrand les quelques complots qui avaient été montés contre Hitler, et malheureusement avaient tous échoué." Et l'ancien locataire du quai d'Orsay de conclure : "Kohl aura été le dernier chancelier allemand pour qui la relation avec la France était une nécessité historique,une obligation morale et une priorité politique."