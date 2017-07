Emmanuel Macron recadre les armées : "Je suis votre chef"

publié le 14/07/2017 à 05:25

Il n'aura pas fallu bien longtemps à Emmanuel Macron pour répondre aux critiques d'un des militaires les plus expérimentés de France. Mercredi 12 juillet, le général de Villiers, chef d'état-major des armées, avait vivement critiqué la baisse des dépenses annoncée par Édouard Philippe la veille. Ce jeudi, le chef d'État a donc tenu à mettre les points sur les "i".



"Je considère qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique", a-t-il lancé à l'Hôtel de Brienne devant la communauté militaire, dans une allusion transparente au général Pierre de Villiers. "J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir", a aussi déclaré le président, ajoutant : "Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire".

"Un effort a été demandé pour cette année à tous les ministères, y compris le ministère des Armées", a souligné le chef de l'État. "Il était légitime, il était faisable sans attenter en rien à la sécurité de nos troupes, à nos commandes militaires et à la situation telle qu'elle est aujourd'hui", a-t-il dit.



Mercredi, devant une cinquantaine de députés réunis au sein de la commission de la Défense au Palais Bourbon, le chef d'état-major avait annoncé qu'il ne se laisserait "pas b..." par Bercy et ses coupes budgétaires, mettant même en balance sa démission, alors qu'il vient d'être prolongé dans ses fonctions. "Je ne pourrai plus regarder mes gars dans les yeux si on réduit encore nos moyens", avait-il aussi lancé aux élus qui l'écoutaient, selon Les Échos.



Lors de son allocution de jeudi, et outre ce recadrage, Emmanuel Macron a tout même annoncé une "remontée du budget du ministère des Armées dont les crédits budgétaires seront portés à 34,2 milliards d'euros, dont 650 millions d'euros de provisions pour les opérations extérieures".