publié le 08/05/2017 à 16:56

Emmanuel Macron s'est imposé dimanche, au second tour de l'élection présidentielle, avec 66,1% des suffrages contre Marine Le Pen (33,9%). Une victoire écrasante marquée par trois chiffres significatifs.

26

Parmi les 35 416 communes en France, 26 ont voté à 100% des suffrages exprimés pour Emmanuel Macron. Ces 26 villages comptent moins de 85 électeurs. Par exemple à Léménil-Mitry, une petite commune de Meurthe-et-Moselle, 3 habitants ont voté (pour Emmanuel Macron). Seulement 2 communes ont voté à 100% pour la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen. Il s'agit d'Ornes, un village situé dans la Meuse et de They-sous-Vaudemont en Meurthe-et-Moselle.

9

Le président élu a remporté le second tour de l'élection présidentielle en Bretagne avec 75,36% des voix, soit environ 9,26 points de plus que la moyenne nationale contre Marine Le Pen qui n'a obtenu que 24,64% des suffrages dans cette région. Emmanuel Macron réalise ses meilleurs résultats dans le Finistère avec 77,33% des voix et en Ille-et-Vilaine avec 77,67% des suffrages. Cependant, le candidat réalise un score de moins de 65% dans le centre-est Bretagne où le vote s'inscrit à droite pour la première fois dans l'histoire.

4

À 39 ans et 4 mois, Emmanuel Macron devient le plus jeune président de la Ve République et un des plus jeunes dirigeants du monde. Seulement 4 leaders mondiaux sont moins âgés que lui. On peut citer en premier lieu Vanessa Ambrosio, 29 ans, une des cheffes d'État de Saint-Martin. Elle a été élue au suffrage indirect. Le dirigeant actuel de la Corée du Nord, Kim Jong-un, 34 ans, a succédé à son père Kim Jong-il le 9 mai 2016. Le troisième leader le plus jeune du monde a 36 ans. Il s'agit de Tamim Ben Hamad Al-Thani, l'émir du Qatar (et propriétaire du PSG) en fonction depuis le 25 juin 2013, il avait 33 ans à l'époque. C'est le plus jeune chef d'État du monde arabe. Le dernier est le roi du Bouthan, Jigme Khesar Wangchuck qui a 37 ans. Il a été couronné le 6 novembre 2008, à l'époque il était le plus jeune roi du monde.