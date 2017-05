publié le 04/05/2017 à 15:23

Au lendemain d'un débat d'entre-deux-tours extrêmement tendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le candidat "En Marche" a reçu le soutien officiel de Barack Obama, avec qui il s'était entretenu au téléphone il y a quelques semaines. Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du mouvement, jeudi 4 mai, l'ancien président américain commence par rappeler les liens entre la France et les États-Unis. "J'ai toujours été reconnaissant de l'amitié du peuple français et du travail que nous avons accompli ensemble quand j'étais président des États-Unis", lance-t-il face caméra.



Mais rapidement Barack Obama prend un ton plus grave. "Je n'ai pas l'intention de m'impliquer dans beaucoup d'élections, maintenant que je ne me présenterai plus en tant que candidat", note-t-il. "Mais l'élection française est d'une importance capitale pour l'avenir de la France et les valeurs que nous chérissons, parce que la réussite de la France importe au monde entier", alerte-t-il.

Le 44e président des États-Unis "admire la campagne qu'Emmanuel Macron a menée. Il a défendu des valeurs progressistes*. Il a mis en avant le rôle important que la France joue dans l'Europe et dans le monde (...) Parce que cette élection est trop importante, je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron pour aller de l'avant":





S'il ne cite jamais le nom de Marine Le Pen, Barack Obama affirme dans un sous-entendu à peine voilé qu'Emmanuel Macron "s'adresse à leurs espoirs (des Français, ndlr), et non à leurs peurs".





*Si dans la vidéo le terme anglais "liberal values" est traduit par "valeurs libérales", son sens est toutefois plus proche de "progressistes".