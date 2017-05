publié le 08/05/2017 à 09:38

"Elle aura le rôle qu'elle a toujours eu auprès de moi, elle ne sera pas cachée, parce qu'elle partage ma vie, parce que son avis est important, et parce que la fonction présidentielle emporte quelque chose qui a une dimension personnelle". Deux mois avant son élection, Emmanuel Macron avait déjà une idée précise de la place que prendrait son épouse s'il accédait à l'Élysée. Mais le leader d'"En marche !" a été clair : Brigitte Macron "ne sera pas rémunérée par la République", avait-il assuré sur RTL.



Les Français ont découvert Brigitte Macron grâce aux multiples couvertures et interviews fleuves parues dans l'hebdomadaire Paris Match tout au long de la campagne. La première fois, c'était le 14 avril 2016, lorsque celui qui est encore ministre de l'Économie lance son mouvement "En marche !". Il accepte avec son épouse d'apparaître en une du magazine. Le couple se livre et délecte les lecteurs des coulisses de leur histoire ainsi que du rôle qu'entend jouer Brigitte Macron aux côtés de son mari, pas encore candidat officiellement. Le couple ne peut que susciter la curiosité des Français tant leur histoire est atypique : de 24 ans son aînée, elle a en effet été la professeure de français d'Emmanuel Macron au lycée La Providence d'Amiens (Somme) avant d'être sa femme.

"Elle l'a accompagné dans son parcours scolaire, professionnel et amoureux. Elle est tout à fait complète", raconte la journaliste Anne Fulda, auteure du livre Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Pour elle, Brigitte Macron est "la plus transgressive des deux. Quand on réfléchit à ce qu'il lui a fallut d'audace, d'amour, pour à 39 ans, mère de trois enfants, mariée dans une ville de province, envoyer balader les regards de travers et les convenances pour imposer cet amour, il faut un sacré courage", poursuit Anne Fulda.

Quel rôle a-t-elle joué auprès d'Emmanuel Macron jusqu'à présent ? Dès juin 2015, Brigitte Macron a mis sa carrière d'enseignante entre parenthèses pour "se consacrer à plein temps à son mari et aux siens", avait-elle expliqué à Paris Match. Dès lors, elle l'a suivi dans tous ses déplacements et a participé à quelques réunions. "On débriefe ensemble et on se répète ce qu'on a entendu l'un sur l'autre, je dois être attentive à tout, faire le maximum pour le protéger", a-t-elle confié dans ces même colonnes.



"C'est sa première interlocutrice", confirme Anne Fulda. "Ils parlent de beaucoup de choses mais Emmanuel Macron ne l'écoute pas toujours. Il y a des sujets sur lesquels ils ont des divergences. Brigitte Macron vient d'un milieu de droite, elle reste une femme qui a certaines idées plutôt de droite, alors que lui vient plutôt d'un milieu de gauche". Mais quelle place occupera-t-elle à l'Élysée ? "Il est évident qu'elle sera présente dans tous les sens du terme", poursuit la journaliste. Emmanuel Macron avait déjà expliqué qu'elle aurait un bureau, mais n'occupera pas une fonction rétribuée. "Quand j'en ai parlé avec elle, Brigitte Macron m'a dit qu'elle assumerait ses fonctions, qu'elle ne serait pas dans l'ombre", se souvient Anne Fulda. "De toute façon on lui reprochera ce que l'on reproche à toutes les premières dames : on l'accusera d'être à l'origine de nominations, d'en faire trop, pas assez. Elle rencontrera certainement ces difficultés".

Début mars, Emmanuel Macron avait résumé la future place de son épouse ainsi : "Rémunérée par la République non, avoir un rôle, un vrai statut et une capacité à faire : oui".