publié le 08/05/2017 à 19:57

Le réalisateur Yann L'Hénoret a suivi la campagne d'Emmanuel Macron de bout en bout. Pendant 200 jours, sa caméra a suivi les meetings, les réunions intimistes et les déplacements du leader de La République en marche, jusqu'à son élection dimanche 7 mai. Le fruit de son travail sera diffusé sur TF1 dans un documentaire de 90 minutes intitulé : Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, ce lundi 8 mai sur TF1. "Il y a des choses dans ce film que l'on n'a jamais vu avant", promet le réalisateur, pour qui la séquence dans l'usine Whirlpool est "l'un des moments les plus forts du film". Selon lui, il s'agit du "moment où il devient président".



Yann L'Hénoret se souvient d'un homme déterminé et optimiste, capable de porter ses troupes jusqu'à la victoire. Le documentaire s'intéresse également à la relation entre Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, qui alimente de nombreux fantasmes. "J'ai voulu retranscrire dans ce film la réalité de ce couple qui est complètement amoureux et qui a une relation très équilibrée, contrairement à ce que j'ai pu entendre et lire", explique-t-il.

Le réalisateur s'amuse aussi du décalage entre le déjeuner d'Emmanuel Macron le jour du premier tour, constitué d'un plateau repas, et le tohu-bohu médiatique autour du fameux dîner dans le très chic restaurant La Rotonde. "J'ai vécu ça comme un grand écart, non seulement gastronomique, mais aussi au niveau du symbole", confie-t-il.