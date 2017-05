publié le 08/05/2017 à 18:42

Un jour après son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron du mouvement "En Marche !" se retrouve au cœur de deux documentaires le lundi 8 mai au soir. Le premier, diffusé sur TF1 à 21 heures, est intitulé Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire. Pendant 200 jours (six mois), la caméra de Yann L’Henoret a suivi le candidat sur les routes et pendant ses meetings. Une plongée dans le quotidien du président élu et les coulisses de sa campagne exceptionnelle démarrée il y a un an.





Sur France 3, Emmanuel Macron est aussi à l'honneur dans Ainsi soit Macron, de Pierre Hurel. Ce documentaire essaie de découvrir qui est vraiment Emmanuel Macron ? Qui est derrière l'homme qui a lancé le mouvement "En Marche !" et a été élu président de la République le 7 mai au soir avec 66,1% des voix ? Images inédites, coulisses de sa campagne, mais aussi témoignages exclusifs, France 3 livre un portrait sans concessions du futur président de 39 ans.

Sur M6, la suite des aventures des naufragés de "The Island"

Dans l'épisode 9 de The Island : les naufragés, rien ne va plus pour les cinq candidats. Fatigue, faim intense, nerfs à vif et problèmes de santé... les temps son durs. À tel point que cela pourrait provoquer une évacuation de l'île et la fin de l'aventure. Les naufragés ont donc un objectif : faire du feu. Tandis que du côté de la grande équipe, les tensions sont toujours aussi vives alors que nous arrivons à la moitié de cette nouvelle saison de The Island. L'aventure continue à 21 heures sur M6.