Macron/Bayrou : cette alliance va-t-elle se maintenir ?

publié le 23/02/2017 à 21:09

"Je vais tout faire pour aider Emmanuel Macron, il va m'apporter son expérience et sa sensibilité". Tels sont les mots de François Bayrou ce jeudi 23 février, alors que le président du MoDem a annoncé hier, mercredi 22 février son alliance à Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont entretenus cet après-midi pour concrétiser cette alliance. François Fillon a-t-il du souci à se faire? Cette alliance va-t-elle se maintenir?



Anne Rosencher affirme que cette alliance est "une nouvelle étape dans la campagne" et qu'"aucune projection n'avait été faite en ce sens (..) On ne sait pas ce que ça va donner". C'est "un alliage qui a le mérite de redonner une dynamique à Emmanuel Macron qui accusé un petit creux ces derniers temps et un alliage qui permet aussi à François Bayrou de rebondir (...) Donc c'est bien joué", explique quant à elle Virginie Le Guay.

À l'inverse, pour Guillaume Perrault "c'est d'abord un aveu d'échec pour François Bayrou lui-même (...) qui prétendait dépasser le clivage droite/gauche et imposer ce fameux rassemblement". Quant à Philippe Bailly,cette alliance "rééquilibre l'image de Macron" mais avoue qu'il aimerait avoir "les réactions de l'équipe de Macron".



On refait le monde :

Anne Rosencher : directrice adjointe de la rédaction de l'Express

Guillaume Perrault : grand reporter au Figaro

Virginie Le Guay : chef adjoint du service politique de Paris Match

Philippe Bailly, conseiller en communication