publié le 17/02/2017 à 21:21

Marine Le Pen a démenti vendredi 17 février avoir reconnu l'emploi fictif de son garde du corps comme assistant parlementaire européen, contredisant un rapport de l'organisme antifraude de l'UE a dévoilé jeudi par Mediapart et Marianne. Avec cette affaire, la présidente du Front national peut-elle chuter dans les sondages, à l'image d'un François Fillon qui a dégringolé ? "J’émets des réserves, même si on jamais à l'abri d'une bonne surprise", raille Alexandre Malafaye, pour qui il y a toujours eu des affaires chez les Le Pen. "Je pense qu'il y a une accoutumance de l'électorat", analyse-t-il, ajoutant que le parti a réussi l'exercice de se faire passer en victime.



Pour Roland Cayrol, le Front national surfe sur le fait que l'opinion souhaite se débarrasser d'une classe politique qui n'a pas tenu ses nombreuses promesses. "On veut leur administrer une correction" à "ces menteurs", argue le politologue, qui fait le rapprochement avec la campagne du Brexit et de l'élection de Donald Trump. Et de poursuivre : "on vote pour le parti qui est le plus contre le système (...) et non pour les mettre au pouvoir".

"Il y a une sorte de monarchie présente dans la politique française depuis presque 50 ans (...) et personne ne dit rien", s'étonne Paolo Levi, qui estime que les Le Pen sont dispensés des exigences de méritocratie. "On s'indigne pour Fillon, mais les Le Pen sont dans une sorte d'impunité justement parce que ce n'est pas un vote d’adhésion, mais de protestation totale", conclut le correspondant de l'agence de presse italienne Ansa.



On refait le monde avec :

- Alexandre Malafaye, président fondateur de Synopia

- Roland Cayrol, politologue

- Paolo Levi, correspondant de l'agence de presse italienne Ansa