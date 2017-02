publié le 23/02/2017 à 19:38

François Bayrou et Emmanuel Macron se son rencontrés ce jeudi 23 février au restaurant du Palais de Tokyo. Les deux hommes se sont exprimés devant la presse, à l'issue d'une réunion au cours de laquelle ils ont discuté des modalités de leur rapprochement. L'un et l'autre doivent trouver le moyen de conserver la dynamique qui a été créée car selon Olivier Mazerolle, il faut "donner du contenu à tout cela et c'est là que les choses se corsent car l'un et l'autre ont de fortes personnalités".



François Bayrou va sûrement "mettre en garde" Emmanuel Macron. "Il est frappant de voir que François Bayrou insiste sur le fait "qu'il ne s'agit pas d'une fusion ni d'un mariage", explique l'éditorialiste. Ils vont essayer de mettre en exergue que "ce qui compte c'est pas le programme en détail mais l'orientation générale" affirme Olivier Mazerolle.