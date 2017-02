publié le 23/02/2017 à 17:02

Emmanuel Macron se constitue une garde présidentielle. En une journée, François de Rugy et François Bayrou ont annoncé leur ralliement au candidat d'"En Marche !". Sur RTL, le président du MoDem, a indiqué qu'il fallait "un geste suffisamment fort, que d'une certaine manière on reverse la table, pour que cette élection ne ressemble pas au jeu de dupes qu'elle était en train de devenir".



L'ancien ministre de l'Économie a ainsi réussi à affiner son positionnement au centre de l'échiquier politique. Selon Alba Ventura, éditorialiste chez RTL, "François Bayrou reste une personnalité politique importante dans le paysage, même s'il a parfois désorienté ses partisans. Mais c'est un homme expérimenté. Il a une image plutôt classique, c'est un conservateur. Emmanuel Macron, lui, n'a pas de crédit, mais il incarne le renouveau et la jeunesse".

Un programme écolo dévoilé tôt dans la campagne

Avec François de Rugy, Emmanuel Macron peaufine son image. Début février, le fondateur d'"En Marche !" a présenté son programme pour l'environnement, en amont de son projet présidentiel qui sera dévoilé le 2 mars prochain. Il propose notamment d'instaurer une prime de conversion de 1.000 euros pour le diesel. Sur le nucléaire, il annonçait vouloir "jouer la transparence en donnant une visibilité totale sur le calendrier des appels d'offres en matière d'énergies renouvelables".

L'ancien candidat à la primaire de la gauche a finalement annoncé soutenir le candidat qui souhaite n'être "ni de droite ni de gauche". Une décision contraire à la charte qu'il avait signée, assurant qu'il soutiendrait le gagnant du scrutin, à savoir Benoît Hamon. "Je préfère la cohérence à l'obéissance (...) Je ne vais pas mentir aux Français. Je ne me vois pas leur dire qu'après tout ce que j'ai dit dans la primaire, (...) ça y est je suis convaincu par le projet de Benoît Hamon alors que ce n'est pas vrai".



Il semblerait aussi que François de Rugy n'ait pas digéré la possible alliance entre Benoît Hamon et Yannick Jadot. "Benoît Hamon (...) a fait un choix politique. C'est de dire (...) 'Je propose une majorité gouvernementale à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot'. Ce n'est pas du tout le rassemblement tel que je le concevais (...) Les idées que j'ai défendues dans la primaire, elles sont plus proches des idées défendues par Emmanuel Macron que des idées défendues par Benoît Hamon".

Bientôt au tour de Jean-Louis Borloo ?

Selon nos informations, Emmanuel Macron pourrait compléter sa facette écologiste en draguant Jean-Louis Borloo. En 2002, il était ministre chargé de la Ville et de la Rénovation urbaine. Il a notamment mis en place un "plan de rénovation urbaine. "L'idée était de revitaliser, redynamiser, reconstruire et resocialiser l'espace urbain, en particulier celui des villes et des banlieues en grandes difficultés", explique Le Figaro.



Jean-Louis Borloo a aussi présenté devant les députés, en 2008, le projet de loi du Grenelle de l'environnement, voté en première lecture par 526 voix contre 4. "Aujourd'hui, on peut dire que la magie du Grenelle continue à opérer", indiquait-il, comme le rapporte Le Monde.