L'alliance de Bayrou est-elle un tournant dans la campagne présidentielle ?

publié le 22/02/2017 à 21:09

François Bayrou a annoncé ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2017 mais a décidé de s'allier à Emmanuel Macron, candidat du mouvement "En Marche!". Emmanuel Macron a accepté dans la foulée cette alliance et souligne un "tournant de la campagne".



Jean-Claude Dacier "veut dire bravo à François Bayrou, c'est un homme qui n'avait plus grand chose à apporter à la vie politique française (...) Et on sent qu'il est content parce que la lumière revient sur lui". Pour Philippe Besson "décidément rien ne se passe comme prévu, tout est déroutant dans cette campagne présidentielle" et il ajoute que "cette déclaration est un assassinat de François Fillon".

Christian Menanteau estime quant à lui que "Macron peut souhaiter que le centre-droit qui a perdu la primaire, qui ne se résigne pas à vouloir voter François Fillon va finalement voter pour lui". Olivier Mazerolle affirme lui que cette alliance est "une bonne prise car François Bayrou est un homme de bon sens qui va rassurer les Français" .



On refait le monde avec :

- Philippe Besson : écrivain

- Christian Menanteau : journaliste et chroniqueur

- Olivier Mazerolle : présentateur du Grand Jury sur RTL

- Jean-Claude Dacier : vice-président de Valeurs Actuelles